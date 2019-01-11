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Общество

Порядка 200 спортсменов выступит на Всероссийском турнире по самбо в Великих Луках 12-13 января

Порядка 200 спортсменов ожидается на единственном в Псковской области Всероссийском турнире по самбо среди мужчин, который состоится 12-13 января в Великих Луках в учебно-спортивном комплексе ВЛГАФК. Об этом  Псковскому агентству информации сообщили организаторы спортивного мероприятия, которое посвящено подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.

Программа соревнований: 

12 января (день заезда)

- с 12:00 до 17:00 – заседание мандатной комиссии; 

- с 17:00 до 18:00 - взвешивание участников среди мужчин во всех весовых категориях. 

13 января

- с 8:00 до 9:00 - взвешивание участников среди мужчин во всех весовых категориях;

- с 9:00 до 10:00 - жеребьевка участников соревнований, совещание с представителями команд, судьями;

- 11:00 - торжественное открытие Всероссийских соревнований по самбо, соревнования проводятся до выявления призёров и победителей в своих весовых категориях. 

Фото из социальной сети "ВКонтакте"

Цели турнира – патриотическое воспитание молодежи, популяризация борьбы самбо, укрепление дружеских связей, повышение спортивного мастерства, и выполнение норматива Мастера спорта России.

Организатором турнира является комитет физической культуры и спорта города Великие Луки и Всероссийская федерация самбо. 

Сборную Псковской области по самбо тренирует Руслан Гайнуллов.

«Приглашаем всех неравнодушных к этому виду спорта прийти и поболеть за наших спортсменов», – добавили организаторы.

 

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