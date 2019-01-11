Порядка 200 спортсменов выступит на Всероссийском турнире по самбо в Великих Луках 12-13 января
Порядка 200 спортсменов ожидается на единственном в Псковской области Всероссийском турнире по самбо среди мужчин, который состоится 12-13 января в Великих Луках в учебно-спортивном комплексе ВЛГАФК. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы спортивного мероприятия, которое посвящено подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова.
Программа соревнований:
12 января (день заезда)
- с 12:00 до 17:00 – заседание мандатной комиссии;
- с 17:00 до 18:00 - взвешивание участников среди мужчин во всех весовых категориях.
13 января
- с 8:00 до 9:00 - взвешивание участников среди мужчин во всех весовых категориях;
- с 9:00 до 10:00 - жеребьевка участников соревнований, совещание с представителями команд, судьями;
- 11:00 - торжественное открытие Всероссийских соревнований по самбо, соревнования проводятся до выявления призёров и победителей в своих весовых категориях.
Цели турнира – патриотическое воспитание молодежи, популяризация борьбы самбо, укрепление дружеских связей, повышение спортивного мастерства, и выполнение норматива Мастера спорта России.
Организатором турнира является комитет физической культуры и спорта города Великие Луки и Всероссийская федерация самбо.
Сборную Псковской области по самбо тренирует Руслан Гайнуллов.
«Приглашаем всех неравнодушных к этому виду спорта прийти и поболеть за наших спортсменов», – добавили организаторы.