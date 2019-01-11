Четыре заседания проведёт общественный совет при псковском Росреестре в 2019 году

15:12, 11 января 2019, ПАИ

В 2019 году общественный совет при управлении Росреестра по Псковской области запланировал проведение четырех расширенных заседаний. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства в рубрике «Коллегиальные и совещательные органы».

В ходе заседаний будут рассмотрены итоги деятельности областного Росреестра в 2018 году и задачах, стоящих перед службой в 2019 году. Также участники совета обсудят вопросы реализации целевых моделей «Регистрации прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и внесут свои рекомендации по совершенствованию деятельности Управления Росреестра по Псковской области при выполнении положений «дорожных карт», утвержденных Правительством РФ, в том числе при взаимодействии с органами исполнительной власти Псковской области.

Кроме этого члены общественного совета в течение 2019 года примут участие в работе постоянно действующих рабочих групп и комиссий регионального ведомства, а также проведут мероприятия по организации защиты прав граждан и организаций - пользователей услуг управления Росреестра по Псковской области.

Общественный совет при управлении Росреестра по Псковской области был образован в июле 2011 года. За время своей деятельности совет проделал значительную работу, направленную на улучшение эффективности и качества исполнения управлением своих полномочий, реализует мероприятия общественного мониторинга предоставления государственных услуг, вносит предложения по совершенствованию деятельности ведомства, а также оказывает поддержку гражданских инициатив в данном направлении.