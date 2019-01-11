Порядка 2000 российских десантников будут задействованы в международных учениях в этом году

15:27, 11 января 2019, ПАИ

В 2019 году около 2000 военнослужащих Воздушно-десантных войск будут принимать участие в совместных международных учениях на территории Российской Федерации и за ее пределами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Десантники планируют продемонстрировать свой профессионализм в ходе мероприятий боевой подготовки, Армейских международных игр, в рамках плановых мероприятий международного военного сотрудничества и нескольких совместных учений, таких как «Взаимодействие», «Славянское братство» и «Защитники дружбы», а также на командно-штабных, тактико-специальных, антитеррористических, миротворческих и специальных учениях с подразделениями армий зарубежных государств.

В целом в ВДВ предусматривается проведение более 50 мероприятий международного военного сотрудничества. В ходе их реализации основные усилия будут направлены на совершенствование действий военнослужащих на незнакомых полигонах, в различных ландшафтно-климатических зонах и временных поясах.