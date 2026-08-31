Более 260 специалистов задействовано в ветслужбах Псковской области

21:38, 31 августа 2026, ПАИ

31 августа свой профессиональный праздник отмечают работники ветеринарной службы. В Псковской области в этой сфере трудится более 260 специалистов, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«Они стоят на страже продовольственной и биологической безопасности региона, контролируют качество животноводческой продукции и предотвращают распространение опасных заболеваний, защищая здоровье людей и укрепляя экономику. Ветеринарные работники не только успешно решают задачи агропромышленного комплекса, но и остаются добрыми друзьями домашних питомцев, оберегая их здоровье», – сказал глава региона и пожелал сотрудникам ветслужбы стабильной, успешной и плодотворной работы, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что Псковская областная ветлаборатория получила современный ПЦР-амплификатор.