C завтрашнего дня в Псковской области стартует выпуск единой карты псковича

21:59, 31 августа 2026, ПАИ

С 1 сентября стартует выпуск ЕКП «Псковская» для взрослых и карт «ЕКПшка Псковская» для детей. На заседании рабочей группы обсудили готовность проекта к запуску: техническую базу банков-эмитентов, работу официального портала и организацию консультаций для будущих держателей. Видео рабочей встречи опубликовано в канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX.

О готовности к запуску проекта доложил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов: «Все необходимые нормативные акты сделаны, изменения внесены. С юридической точки зрения запуск полностью готов. В высокой степени готовности у нас четыре сервиса. Первый – это питание детей в школе, оплата проезда в общественном транспорте, начисление социальных выплат и привязка электронного сертификата».

Дополнительно идёт формирование программы лояльности. В качестве одного из первых предложений держатели карт получат скидку 10 % на спектакли театра кукол и концерты филармонии.

Идею создания универсальной карты для жителей Псковской области озвучили в 2026 году. Регион, ориентируясь на успешный опыт Санкт-Петербурга с единой картой петербуржца, начал активно работать над её внедрением. Проект получил название «Единая карта псковича» (ЕКП) и должен объединить ключевые городские сервисы: для взрослых он включает оплату проезда и получение социальных выплат, а для детей станет пропуском в школу и средством оплаты питания.

В мае псковичам предложили выбрать дизайн взрослой и детской карт, а к концу месяца на заседании рабочей группы были утверждены победители голосования: для взрослых – с изображением Псковского крома, для детей – с Барсиком.