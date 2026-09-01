Беспилотная опасность объявлена в Псковской области
Беспилотная опасность объявлена в Псковской области в ночь на 1 сентября. Сообщение об этом опубликовали в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.
«Внимание! Объявлена беспилотная опасность на территории Псковской области. Возможны перебои связи и интернета. Сохраняйте спокойствие», – говорится в сообщении.
Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА следует незамедлительно сообщать по телефону 112 или (8 8112) 72-52-00.
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