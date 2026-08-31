В Псковской области торжественно отметили 82-ю годовщину со дня образования УИС региона

21:20, 31 августа 2026, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 82-й годовщине со дня образования уголовно-исполнительной системы региона. В нём приняли участие руководство территориального органа, личный состав и ветераны, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов. Он поздравил сотрудников и ветеранов со знаменательной датой, особо отметив значимость их непростого труда в деле служения Отечеству и неоценимую роль ветеранов в воспитании молодых сотрудников и подрастающего поколения.

На торжественном собрании были зачитаны приказы о присвоении очередных и внеочередных специальных званий отличившимся сотрудникам. Ряду представителей УФСИН вручены ведомственные награды и благодарности администрации Пскова. Также Были объявлены итоги соревнований по стрельбе среди отделов и служб управления, посвящённых очередной годовщине со дня образования УФСИН.

Бронзовым призёром стала команда отдела собственной безопасности, второе место заняли девушки из бухгалтерии, а победила команда отдела организации службы охраны. Завершилось торжество праздничным концертом с участием псковских творческих и спортивных коллективов.

Ранее сообщалось, что предстоящие избирательные кампании обсудили Игорь Сопов и курсанты УФСИН.