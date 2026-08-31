Великолукские полицейские присоединились к всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

22:56, 31 августа 2026, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки совместно с представителями Общественного совета при ОМВД присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Помоги пойти учиться», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель мероприятия, инициированного МВД России, – оказать адресную помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и поддержать их в подготовке к школе. Стражи правопорядка посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Великих Луках.

Полицейские привезли ребятам набор необходимых канцелярских товаров: тетради, цветной картон, циркули, ручки и другие принадлежности, которые так нужны школьникам на уроках.

Обращаясь к воспитанникам, полицейские пожелали им успехов в освоении учебной программы. «Чтобы вам было легче «грызть гранит науки», мы дарим вам эти школьные принадлежности. Пусть каждая ручка в ваших руках пишет только на пятерки, а новый учебный год станет для вас временем ярких открытий и побед!» — отметили сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что псковские спасатели посоревновались с коллегами из СЗФО на «Трасса-01».