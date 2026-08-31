Жители Бежаниц встретились с главврачом Порховской межрайонной больницы Дмитрием Мельцером

23:52, 31 августа 2026, ПАИ

В актовом зале администрации Бежаницкого округа состоялась встреча жителей с главным врачом Порховской межрайонной больницы Дмитрием Мельцером. В ходе открытого диалога горожане смогли лично задать вопросы руководителю медучреждения и получить развёрнутые разъяснения по поводу актуальных тем здравоохранения. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Дмитрий Александрович осветил широкий круг вопросов: порядок прохождения диспансеризации, работу регистратуры и кабинета неотложной помощи, правила сдачи анализов, в том числе перед плановой госпитализацией в другие учреждения. Кроме того, он рассказал о механизме направления к узким специалистам, о возможностях телемедицинских консультаций, а также о мероприятиях, реализуемых в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Отдельной темой разговора стала поддержка молодых специалистов и система наставничества в больнице. Кроме того, редактор газеты «Сельская новь» озвучил ряд вопросов, которые задавали читатели.

Беседа получилась насыщенной и продолжительной: ряд озвученных проблем главный врач взял под контроль – по ним предстоит провести проверку и уточнить информацию.

В завершение встречи глава округа Елена Иванова поблагодарила Дмитрия Мельцера и коллектив больницы за готовность к открытому диалогу с жителями.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Мельцер проверил работу фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Морино и Юрково Дновского района.