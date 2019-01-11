Концерт «Старые Новые песни» пройдёт в Пскове 13 января

16:01, 11 января 2019, ПАИ

13 января новогодние праздники в Пскове продолжит концерт «Старые Новые песни», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В Пскове Старый Новый год вместе со зрителями Большого концертного зала областной филармонии отметят шесть групп: «Красивая», Drum&Jazz, «Отцы хороших звуков», Fresco, Radio band и «Капитан Смоллетт». В праздничном шоу примут участие более тридцати музыкантов.

«Уже известна программа композиций, которую исполнят музыканты, от «Кино» и Джорджа Майкла до группы IOWA и Аллы Пугачевой, также прозвучит музыка из кинофильмов, - рассказали в дирекции.

Билеты на сайте филармонии. Справки по телефону 8 911 883 13 66.