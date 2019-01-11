Отменены учебно-тренировочные сборы «Струги Красные -2019» для автогонщиков

16:44, 11 января 2019, ПАИ

В связи с возникшими техническими неисправностями спортивной техники отменено проведение тренировочных сборов по автомобильному спорту на участке автомобильной дороги Костелево – Горушка до деревни Добривы Стругокрасненского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете Псковской области по транспорту.

Напомним, учебно-тренировочные сборы «Струги Красные-2019» для автогонщиков были запланированы на 12 января на снежно-ледовом дорожном покрытии (под ним - грунтово-гравийное). Сборы должны были пройти по кольцевой схеме: общая дистанция для экипажа – 90 км, дистанция участка дороги для сборов – 6 км, общая дистанция «кольца» - 24 км.