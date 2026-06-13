Для псковской молодёжи проведут краеведческую пробежку по мостам

11:04, 13 июня 2026, ПАИ

Спортивно-просветительское мероприятие – пробежку по пяти мостам через реку Пскову – организуют сегодня, 13 июня. Участники смогут совместить физическую активность с краткими историческими экскурсами, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Старт запланирован на 16:30 возле нового пешеходного моста. Перед началом пробежки для участников проведут разминку, после чего группа отправится по намеченному маршруту. На каждом мосту предусмотрены остановки для восстановления дыхания, во время которых экскурсовод будет рассказывать об истории этих мест. Финиш на мостике на Плехановском посаде. Вся дистанция займёт около часа.

Организаторы подчеркнули, что специальной спортивной подготовки не требуется. Достаточно иметь удобную обувь и одежду по погоде.

Записаться на пробежку можно в личном сообщении в сообществе «Духовно-нравственное направление_МЦ» в соцсети «ВКонтакте».