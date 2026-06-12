Старшие юноши из клуба «Псков» обыграли «Череповец» в ЮФЛ

23:17, 12 июня 2026, ПАИ

Клуб «Псков» на своём поле обыграл «Череповец» со счётом 2:1 на старте четвёртого тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Северо-Запад среди спортсменов до 16 лет. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковичи пропустили первыми уже на 17-й минуте встречи, но восстановили равновесие ещё до конца первого тайма благодаря голу Матвея Холодова с передачи Амирхана Абукарова. Во второй половине Абукаров записал на свой счёт ещё и победный гол – ассистировал ему Станислав Лебедев.

Благодаря этой победе псковичи вышли на промежуточное четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе две победы и два поражения. При этом младшие псковские юноши в турнире среди игроков до 15 лет потерпели четвёртое поражение кряду, проиграв «Череповцу» со счётом 0:3.

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