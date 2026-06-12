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Два псковских пилота примут участие в ралли «Ураласбест»

Два псковских пилота Сергей Соболев и Константин Егоров примут участие в восьмом этапе Кубка России ралли «Ураласбест», которое пройдёт в Свердловской области в воскресенье, 14 июня. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Экипаж Сергея Соболева. Фото: ASMG

В списке более 30 заявленных экипажей со всей России. Сергей Соболев будет бороться за победу в зачёте 1600Н в паре с тольяттинцем Максимом Плюхиным, а Егоров стартует в классе 1400 вместе со штурманом Дарьей Коцуровой из Ростова-на-Дону.

Гонка поделена на семь спецучастков общим километражом 92 километра. Соболев в общем зачёте Кубка России идёт на пятом месте. В его активе 64 очка после двух третьих мест на ралли «Карачаево-Черкесия» и «Абрау-Дюрсо». Константин Егоров в этом сезоне пока что рейтинговых баллов не заработал.

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