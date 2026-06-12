Два псковских футболиста вошли в символическую сборную объединённой ЮФЛ

21:55, 12 июня 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» Владислав Игнатьев и Дмитрий Тимофеев вошли в символическую сборную Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Центр – Северо-Запад по итогам первой половины сезона. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

На счету нападающего псковского клуба Владислава Игнатьева в первом круге шесть голов и одна результативная передача. Он возглавляет список лучших бомбардиров лиги. Защитник «Пскова» Дмитрий Тимофеев забил один гол.

Псковичи после первого круга идут на четвёртом месте в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Они потерпели три поражения и одержали четыре победы, в том числе над лидером первенства – спортшколой имени Ярцева.

Сезон для псковской команды возобновится 20 июня. В этот день подопечные Руслана Суродина примут на своём поле петербургский ФК «Кировец-Восхождение».

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