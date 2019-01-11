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Общество

Законы Псковской области о гербе и флаге поданы на регистрацию в Геральдический совет при президенте

Законы «О гербе Псковской области» и «О флаге Псковской области», подписанные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, представлены в Геральдический совет при президенте РФ для последующей регистрации официальных символов региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Геральдического совета, которое состоится в феврале, уточнил заместитель губернатора Николай Цветков.

Напомним, геральдическая символика региона разработана по инициативе Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям и не был внесен в государственный геральдический регистр РФ.

Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась 9 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства. В результате кропотливой работы итоговые эскизы символов прошли широкое обсуждение, экспертизу и были одобрены на заседании Геральдического совета при Президенте РФ.

С законодательной инициативой о принятии законов об официальных символах региона выступила Общественная палата Псковской области. Законы о гербе и флаге были приняты Псковским областным Собранием депутатов в двух чтениях. Что касается законопроекта «О гимне Псковской области», то он прошел первое чтение. Документ будет рассмотрен во втором чтении после написания к тексту музыки. Общественная палата намерена рассмотреть этот вопрос на очередном заседании 25 января.

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