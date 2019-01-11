«Единая Россия» запустит экологические сервисы «Зеленая карта» и «Красная кнопка»

16:09, 11 января 2019, ПАИ

В первом квартале 2019 года партпроект «Единой России» «Чистая страна» запустит два новых экологических сервиса «Зеленая карта» и «Красная кнопка». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», об этом заявил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сервис «Зеленая карта» – интерактивная, многослойная карта, демонстрирующая реальную ситуацию с рекультивацией полигонов, строительством специальных сооружений по очистке воды, а также мероприятий, которые будут направлены на сохранение и очистку водоемов.

«Главная задача – дать гражданам максимально полную и достоверную информацию об экологической ситуации в их регионах и о том, какие действия реализуются, чтобы эту ситуацию улучшить», – объяснил парламентарий. Кроме того, по словам депутата, проследить за рекультивацией полигонов можно будет в режиме реального времени, так как все эти территории будут оснащены веб-камерами.

На площадке сервиса «Красная кнопка» каждый желающий сможет сообщить о проблемах окружающей среды, например, о случаях загрязнения воздуха, воды, водоемов, несанкционированных свалках и других нарушениях. Для этого будет необходимо заполнить стандартную форму с информацией, на основе которой будет сформирован запрос в профильное надзорное ведомство, после чего можно будет отслеживать статус обращения.

«Мы сделали сервис, где можно будет написать о том, что где-то есть экологические проблемы, и дальше наши юристы будут заниматься этими вопросами: они сформируют запросы в надзорные ведомства. Мы упрощаем людям жизнь тем, что им не придется бегать за надзорными службами, мы берем это на себя, а они становятся нашими добровольными помощниками, сообщая нам о проблемах. Люди борются за свои права, и важно им в этом помогать», – объяснил депутат.

Кроме того, с начала года партийный проект запустил мониторинг внедрения в регионах новой системы обращения с ТКО. Результаты глобального исследования будут обобщены в феврале. Как ранее пояснял Владимир Бурматов, в ряде регионов тарифы выросли, где-то установлены сомнительные нормативы накопления ТКО, в ряде регионов наблюдается серьезный рост прогнозных платежей. По словам депутата, мониторинг покажет, как регионы переходят на новую систему по обращению с отходами.

По предварительным данным, 71 регион перешел на новую систему обращения с отходами, причем 60 из них – полностью. Среди них и Псковская область.

Как отметил эксперт партпроекта «Чистая страна», член фракции «Единой России» в областном Собрании депутатов Геннадий Григорьев, вопросы, касающиеся состояния очистных сооружений и качества питьевой воды, загрязнения водоемов, рекультивации полигонов, возникновения несанкционированных свалок, актуальны и для Псковской области. «Как раз интерактивная «Зеленая карта» поможет увидеть реальную ситуацию с конкретными экологическими проблемами и найти пути их решения, - сказал парламентарий. – При этом очень важно, что граждане будут вовлечены в этот процесс – второй сервис «Красная кнопка» позволит жителям районов и областного центра заявить о существующих проблемах. Только вместе мы сможем навести порядок там, где живем».