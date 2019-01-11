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Общество

Уникальные занятия по минно-подрывному делу прошли на полигоне в Псковской области

С разведчиками соединения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) прошли уникальные занятия по минно-подрывному делу на полигоне в Псковской области, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ

Отмечается, что в инженерном городке полигона военнослужащие проделывали проходы в условных минных полях, рассчитывали, изготавливали и устанавливали заряды для выведения из строя объектов военной инфраструктуры «противника», устанавливали минно-взрывные заграждения на путях отхода. Также разведчики совершенствовали навыки в самостоятельном изготовлении взрывных устройств из подручных материалов.

На занятиях военнослужащие имели дело не только со штатными инженерными боеприпасами, находящимися на вооружении различных армий мира, но и с самодельными взрывными устройствами различных типов и назначений. Обезвреживание данных устройств является наиболее сложной и опасной задачей для саперов.

Всего к мероприятиям привлекались более 300 военнослужащих. Более половины занятий прошло в ночное время.

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