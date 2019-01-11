Более 10 млрд рублей составляет финансирование подготовки Пскова к Ганзе-2019

16:24, 11 января 2019, ПАИ

Финансирование подготовки Пскова к проведению 39-ых Международных Ганзейских дней Нового времени превышает 10 млрд рублей, на эти средства в городе будет реконструирована инфраструктура и ряд объектов культурного наследия. Об этом заявил глава Пскова Иван Цецерский на медиафоруме «Россия и Ганза», который проходит в Великом Новгороде, сообщает ТАСС.

«Была создана программа по подготовке Ганзы, объектов разного рода и мероприятий. Могу сказать точно, что сумма по ганзейскому направлению составила более 10 млрд рублей», - отметил Иван Цецерский.

Он назвал ряд наиболее крупных объектов, которые реконструируют в Пскове благодаря средствам, выделенным из федерального бюджета. «Это реконструкция ансамбля Кремля, на реконструкцию студенческого кампуса было направлено 450 млн рублей. Стадион «Машиностроитель», большой объект в нашем городе, - на сегодняшний день выделена сумма 750 млн рублей, идет полная реконструкция стадиона», - уточнил глава Пскова.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.

Добавим, медиафорум «Россия и Ганза» проводится Новгородским областным отделением Союза журналистов России 10-11 января с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.