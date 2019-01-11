Руководитель таллиннского зооприюта посетит псковский пункт передержки бездомных собак

17:28, 11 января 2019, ПАИ

12 января руководитель приюта для бездомных животных Loomade Hoiupaik города Таллинна (Эстония) Лариса Козырева посетит пункт передержки псковской зоозащитной организации «Шанс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Шансе».

«Лариса приезжает к нам, поскольку «Шанс» с ней дружит уже несколько лет. Она делится с нами своим опытом в работе с бездомными животными. А мы с ней - душевной компанией», - рассказали в псковской зоозащитной организации.

По словам волонтёров, руководитель таллиннского приюта любит бывать в псковском пункте передержки и общаться с собаками. «В ее приютах животные содержатся и выгуливаются по другому принципу. У нас они гуляют по плацу и у Ларисы есть возможность провести время в окружении оживленной стаи, понаблюдать за тем, как живет этот социум», - пояснили в «Шансе».