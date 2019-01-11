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Руководитель таллиннского зооприюта посетит псковский пункт передержки бездомных собак
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Общество

Руководитель таллиннского зооприюта посетит псковский пункт передержки бездомных собак

12 января руководитель приюта для бездомных животных Loomade Hoiupaik города Таллинна (Эстония) Лариса Козырева посетит пункт передержки псковской зоозащитной организации «Шанс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Шансе».

«Лариса приезжает к нам, поскольку «Шанс» с ней дружит уже несколько лет. Она делится с нами своим опытом в работе с бездомными животными. А мы с ней - душевной компанией», - рассказали в псковской зоозащитной организации.

Лариса Козырева с подопечным "Шанса" Хомой

По словам волонтёров, руководитель таллиннского приюта любит бывать в псковском пункте передержки и общаться с собаками. «В ее приютах животные содержатся и выгуливаются по другому принципу. У нас они гуляют по плацу и у Ларисы есть возможность провести время в окружении оживленной стаи, понаблюдать за тем, как живет этот социум», - пояснили в «Шансе».

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