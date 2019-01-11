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Общество

Практический экзамен на вождение в России будет проходить по-новому

На федеральном портале проектов нормативных актов опубликована доработанная версия нового экзамена на вождение в России. Согласно документу, привычного разделения испытаний на «город» и «площадку» теперь не будет.

В перечень обязательных элементов, наряду с началом и остановкой движения, левым и правым поворотом, параллельной парковкой, проездом перекрестка неравнозначных дорог, остановкой на подъеме и разворотом, включена проверка навыка обгона или опережения. Пересечение железнодорожного переезда отнесено к опциональным упражнениям, которые сдаются при наличии такой возможности, как и перестроение на многополосном участке дороги.

Как сообщает «Коммерсантъ», с лета 2018 года, когда проект экзамена выложили для обсуждения, в Госавтоинспекции учли более сотни предложений, поступивших из автошкол. Например, из документа вычеркнули право преподавателя автошколы присутствовать в автомобиле во время прохождения испытаний. «Вызывают опасения последствия, которые могут возникнуть при проверке отдельных навыков управления грузовыми автомобилями в условиях дорожного движения», — рассказали изданию в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве отметили, что ГИБДД не учла всех замечаний. Не определены требования к указанным в постановлении закрытым площадкам или участкам с малоинтенсивным движением, что может ударить по автошколам с автоматизированными автодромами, где учащиеся имеют возможность сдать «площадку».

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