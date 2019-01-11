Церемонии открытия и закрытия Ганзейских дней в Пскове будут транслироваться в прямом эфире

17:31, 11 января 2019, ПАИ

Церемонии открытия и закрытия 39-ых Международных Ганзейских дней в Пскове будут транслироваться в прямом эфире два телеканала. Об этом заявил глава Пскова Иван Цецерский на медиафоруме «Россия и Ганза», который проходит в Великом Новгороде, сообщает ТАСС.

«У нас есть договоренность с каналом «Культура» и каналом «Россия 1», демонстрация открытия и закрытия Ганзейских дней будет проходить в прямом эфире», - отметил Иван Цецерский.

Глава муниципалитета также рассказал, что церемония открытия пройдет в псковском Кремле. По его словам, ожидается, что общее число гостей на церемонии составит до 5 тысяч человек.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.

Добавим, медиафорум «Россия и Ганза» проводится Новгородским областным отделением Союза журналистов России 10-11 января с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.