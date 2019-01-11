Более 30 городов Европы подали заявки на участие в Ганзейских днях в Пскове

17:55, 11 января 2019, ПАИ

Делегации более чем из 30 городов Европы подали заявки на участие в 39-ых Международных Ганзейских днях Нового времени в Пскове. Об этом заявил глава Пскова Иван Цецерский на медиафоруме «Россия и Ганза», который проходит в Великом Новгороде, сообщает ТАСС.

По словам Ивана Цецерского, среди стран-участниц, которые подали заявки, — Германия, Латвия, Эстония, Швеция и Финляндия.

Он также сообщил, что зарубежные делегации возглавляют мэры городов и представители местных властей, курирующие туристическую сферу, а также «творческий коллектив, ремесленники, молодая Ганза».

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.

Добавим, медиафорум «Россия и Ганза» проводится Новгородским областным отделением Союза журналистов России 10-11 января с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.