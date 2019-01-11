Псков вернул федеральному бюджету не использованные на ремонт дорог 50 млн рублей

17:49, 11 января 2019, ПАИ

Администрация Пскова вернула в федеральный бюджет порядка 50 млн рублей, поскольку муниципалитет не смог использовать в полном объеме 400 млн рублей, выделенных в 2018 году из федеральной казны на ремонт дорог в Пскове в рамках подготовки к международным Ганзейским дням Нового времени, пишет ТАСС. Об этом сообщил глава Пскова Иван Цецерский, выступая с презентацией мероприятия на медиафоруме «Россия и Ганза» сегодня, 11 января, в Великом Новгороде.

«В прошлом году нам в сентябре было выделено 400 млн рублей на ремонт дорог. К сожалению, не все средства оказались освоенными, и сумма примерно 50 млн рублей была возвращена обратно в федеральный бюджет», - приводит издание слова Ивана Цецерского, который добавил, что в этом году Псков направит на ремонт дорог порядка 300 млн рублей.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.

Добавим, медиафорум «Россия и Ганза» проводится Новгородским областным отделением Союза журналистов России 10-11 января с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.