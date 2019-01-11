Цены на бензин выросли в ходе торгов на Петербургской бирже

18:04, 11 января 2019, ПАИ

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 11 января выросли цены на бензин. В частности, Аи-95 подорожал на 3,2%, до 44 тыс. рублей за тонну, Аи-92 - на 4,3% до 44,3 тыс. рублей за тонну, пишет ТАСС.

Цена межсезонного дизельного топлива увеличилась на 2,7% до 47,8 тыс. рублей за тонну. Стоимость зимнего дизтоплива, напротив, снизилась на 0,02% до 53,27 тыс. рублей. Цена на мазут возросла в ходе торгов на 4,1% до 14,9 тыс. рублей за тонну.

Объемы торгов в секции нефтепродуктов снизились на 6,9% - до 105,8 тыс. тонн, в денежном выражении - выросли на 2,1%, до 4,63 млрд рублей.