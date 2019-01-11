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Общество

600 волонтеров будут подготовлены для работы на Ганзейских днях в Пскове

Псковские власти совместно с вузами и техникумами подготовят 600 волонтеров, которые в дни проведения международных Ганзейских дней Нового времени будут сопровождать делегации и обеспечивать безопасность гостей. Об этом заявил глава Пскова Иван Цецерский на медиафоруме «Россия и Ганза», который проходит в Великом Новгороде, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас готовим волонтеров не просто по сопровождению делегаций, но и волонтеров по безопасности. Готовим волонтеров - инспекторов дорожного движения. Число машин удвоилось на наших дорогах, поэтому этот поток нужно будет с одной стороны приостановить на въезде в город, ускорить перехватывающие потоки, и в центре города максимально обеспечить безопасность туристов и гостей. В этой части мы уже подписали соглашения с нашими вузами, техникумами на подготовку 600 волонтеров, будут соответствующие волонтерские центры, питание, одежда», - рассказал Иван Цецерский.

Напомним, в 2013 году Псков завоевал право принять в 2019 году 39-е Международные Ганзейские дни. В декабре 2014 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым празднованию Международных Ганзейских дней в Пскове был придан федеральный статус. Ганзейские дни в Пскове будут проходить с 27 по 30 июня 2019 года.

Добавим, медиафорум «Россия и Ганза» проводится Новгородским областным отделением Союза журналистов России 10-11 января с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Отметим, что октябре 2018 года псковский городской молодежный центр открыл школу для волонтеров, которые будут работать на мероприятиях Международных Ганзейских дней. На базе этой площадки планируется подготовить порядка 400 активистов.

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