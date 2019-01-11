Гараж горел днем в деревне Хотицы Псковского района

20:46, 11 января 2019, ПАИ

Сегодня, 11 января, в 14:00 поступило сообщение о возгорании в гараже (КИГ №51) в деревне Хотицы Писковичской волости Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информации о пострадавших и причинах пожара нет. Для его ликвидации привлекались 4 единицы техники и 13 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.