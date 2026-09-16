Фигуристка Ирина Слуцкая встретится с молодёжью Псковской области 19 сентября

17:52, 16 сентября 2026, ПАИ

Двукратный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, телеведущая Ирина Слуцкая посетит Псков 19 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Российском обществе «Знание».

Встреча с молодёжью Псковской области пройдёт в рамках военно-патриотического фестиваля «Защитники будущего». Мероприятие объединит школьников и студентов образовательных учреждений региона, а также организаций, реализующих программы в сфере патриотического воспитания и цифровых технологий.

Открытая встреча с Ириной Слуцкой начнётся в 13:30 на площадке парка «Простория». Визит организует Российское общество «Знание».