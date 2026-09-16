В Псковской области пару классов закрыли на карантин

18:41, 16 сентября 2026, ПАИ

В целях предотвращения распространения ОРВИ в Псковской области закрыли два класса в двух школах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего с 7 по 13 сентября в Псковской области зарегистрировано 2 444 случая ОРВИ, среди заболевших доля детей до 14 лет – 68,5 %. В Пскове выявили 988 случаев ОРВИ, или 40,4% от общего количества в регионе.

За неделю госпитализировали 29 человек с симптомами ОРВИ.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не зарегистрировано.

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