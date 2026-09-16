Псковский онколог представил опыт региона в РАНХиГС
Опыт Псковской области в реализации национальных проектов представили на модуле программы «Повышение эффективности социальной сферы» в Президентской академии (РАНХиГС). В качестве эксперта в нём принял участие главный врач Псковского онкологического диспансера Александр Юров, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.
Юров рассказал об опыте реализации нацпроектов на территории региона, вопросах управления ресурсами и стратегических решениях развития отрасли. Секция собрала более 600 руководителей из 43 субъектов страны.
Мероприятие прошло совместно с директором Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисой Попович и руководителем проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» Сергеем Шариковым. Модератором выступил заместитель директора Института ВШГУ Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
«Спасибо коллегам за возможность представить опыт работы системы здравоохранения Псковской области на столь высоком уровне», – отметили в медучреждении.
Министр по делам молодёжи Псковской области стал гостем программы «Среда обитания». Главное
В Великолукском филиале ПОКБ сократились сроки ожидания диагностических исследований
Стадион для гимназии и школьные автобусы: жители Печорского района рассказали о проблемных вопросах