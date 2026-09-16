В Пскове создают городскую федерацию фиджитал-спорта

18:14, 16 сентября 2026, ПАИ

Достигнутые результаты и проблемные точки округа № 14 оценил глава Пскова Борис Елкин совместно с депутатами гордумы Дмитрием Барабановым и Евгением Васильевым. Об этом глава города сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Контрольный выезд начали с посещения фиджитал-центра на улице Инженерной, 119а.

«Чтобы погрузиться в мир игровой и виртуальной реальности, сюда приезжают жители со всех районов города. При этом не теряет популярности и классический спорт: этому способствуют новые футбольная и баскетбольная площадки под открытым небом», – отметил Борис Елкин.

В планах – запустить фиджитал-направления в футболе, баскетболе и шахматах. Кроме того, активно идёт работа над созданием городской федерации фиджитал-спорта. Это откроет дополнительные возможности для развития этого направления.

Далее осмотрели территорию между домами № 12, 14 и 16 на улице Звёздной и домом № 13 на Сиреневом бульваре, благоустроенную по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как подчеркнул глава Пскова, новые детская площадка, тротуары и обустроенные газоны сделали пространство более удобным: теперь местные жители могут с комфортом гулять и проводить время с детьми.

Следующей точкой стал социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С. В. Самойлова. Во внутреннем дворе учреждения изношено асфальтовое покрытие. Борис Елкин дал поручение рассчитать необходимое финансирование ремонта – после этого определят этапы работ и их приоритетность. Также глава города поставил задачу рассчитать стоимость ремонта пищеблока – на это также выделят средства.

В завершение посетили детский сад № 42 «Журавлик». Контракт на капитальный ремонт здания сейчас находится в стадии заключения. На строительно-монтажные работы из федерального бюджета выделено порядка 60 миллионов рублей. Дополнительно планируется направить 30 миллионов рублей из муниципальных средств, чтобы ремонт был проведён в полном объёме.

«Благодарю Дмитрия Александровича и Евгения Сергеевича за совместную работу. Округ постепенно преображается – и местные жители всё чаще это отмечают. Мы движемся в правильном направлении!» – резюмировал глава Пскова.