Мурашко назвал низким число ежедневно употребляющих овощи и фрукты россиян

18:20, 16 сентября 2026, ПАИ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на лекции «Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие» в Екатеринбурге заявил, что только 60 % россиян ежедневно употребляют овощи и фрукты, что недостаточно для поддержания здоровья.

«Мы видим, что реальность рациона в России такова: лишь 60 % населения ежедневно едят овощи и фрукты, что, безусловно, очень мало», – цитируют министра «Известия».

По словам Михаила Мурашко, при разработке рекомендаций по питанию важно различать овощи и фрукты, так как они имеют разную питательную ценность. Фрукты содержат больше сахара и калорий, поэтому в рационе необходимо делать упор на овощи.

Также министр подчеркнул, что в России потребление сахара превышает рекомендуемую норму примерно в четыре раза – соответственно, важно контролировать количество кондитерских изделий в рационе. В настоящее время разрабатывается комплекс мер борьбы с ожирением.

Михаил Мурашко указал, что одной из главных проблем современности является избыточное потребление энергии, когда калорийность рациона превышает потребности организма. Это приводит к увеличению числа людей с избыточным весом. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 2,5 миллиарда взрослых страдают от ожирения.

При этом спрос на препараты для снижения веса растёт, но сотни миллионов людей сталкиваются с нехваткой полноценного питания. Около 2,7 миллиарда человек испытывают проблемы с качеством рациона.

Михаил Мурашко отметил, что для решения этой проблемы необходимы не только медицинские меры, но и просветительская работа, продвижение здорового образа жизни и реализация государственных программ. Исследования показывают, что основными препятствиями для перехода на здоровое питание являются нехватка времени и нежелание менять привычки.

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