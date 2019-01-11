В Невеле состоялся праздничный Рождественский концерт

22:24, 11 января 2019, ПАИ

7 января в районном Доме культуры Невеля состоялся праздничный Рождественский концерт, в котором приняли участие духовенство, хор и воспитанники воскресной школы Свято-Троицкого кафедрального собора в Невеле, а также творческие коллективы Невеля и Себежа.

Перед началом концертной программы настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Петр Нетреба поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христова и вручил каждому по сладкому гостинцу. Обращаясь со сцены, священник пожелал всем «радости, крепости духа, и, самое главное, полезно для души провести время».

Рождественские песнопения и колядки исполнил хор храма Святой Троицы под управлением Марины Нетреба. Песни о зиме спели воспитанники воскресной школы Свято-Троицкого кафедрального собора Невеля под руководством Ольги Суворовой. Зрители посмотрели выступление образцового хореографического коллектива «Конфетти», руководителем которого является Елена Вихман. В пресс-службе епархии отметили выступления автора-исполнителя Дарьи Нетреба, группы «W БЕЛЫЕ КРЫЛЬЯ W» совместно с коллективом «Конфетти», Григория Максимовского. Наталья Сенило из Себежа исполнила романс «В лунном сиянии снег серебрится». Во второй половине концерта зрители увидели сценку «Рождественская сказка».

В награждении ребят приняли участие директор средней общеобразовательной школы №2 имени Н.И. Ковалёва Невеля Владимир Сафроненко и директор управляющей компании «Служба заказчика» Дмитрий Мягкий, которые особо отметили отличившихся ребят подарками.