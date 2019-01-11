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Общество

100 детей присутствовали на Рождественской ёлке в новосокольнической школе

7 января в новосокольнической школе прошла Рождественская ёлка для 100 детей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии, в качестве почётных гостей на празднике присутствовали заместитель главы Новосокольнического района Татьяна Лисица, начальник управления образования Новосокольнического района Ольга Ефимова, благочинный Великолукского церковного округа, настоятель храма святителя Николая в Новосокольниках протоиерей Иоанн Ильницкий и клирик этого храма иерей Владимир (Флавьянов). 

Директор школы Светлана Кубло открыла праздник и поздравила протоиерея Иоанна и всех присутствующих с праздником Рождества Христова.

Школьную викторину провела учитель основ православной культуры Галина Копылова. Вопросы были подготовлены учителем ОПК Мариной Поповой. «Отрадно, что с каждым годом количество участников Рождественской викторины увеличивается», - отметил протоиерей Иоанн, награждая победителей.

Учащиеся 5-х классов показали театрализованное представление «Добрая сказка». Представление сопровождали танцевальные и вокальные номера. Затем прошли хоровод, игры, песни и танцы, подготовленные работниками Культурно-досугового комплекса Новосокольнического района.

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