Вкус воды, конкуренция и господдержка: руководитель «Водакома» – в эфире «Бизнес-ланча»

14:06, 10 августа 2026, ПАИ

Руководитель компании «Водаком» Андрей Петров стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 августа. В ходе эфира планируется обсудить контроль качества продукции, автоматизацию производства и конкуренцию на рынке воды.

Слушатели узнают, действительно ли можно отличить качественную воду от подделки по вкусу и насколько заметны эти различия. Также руководитель компании расскажет о системе проверок, этапах контроля и о том, как сегодня организован процесс розлива – какие операции выполняют машины, а где ещё необходим человек.

Кроме того, в программе затронут вопросы конкуренции: насколько сложно псковскому производителю выдерживать конкуренцию с крупными федеральными брендами в Санкт-Петербурге. Андрей Петров также поделится опытом получения государственной поддержки и расскажет, с какими трудностями сталкиваются предприниматели при её оформлении.