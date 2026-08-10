Шоу автозвука с участием блогера Ростислава Чебыкина пройдёт в Пскове 10 августа

11:05, 10 августа 2026, ПАИ

Шоу автомобильного звука с участием музыканта, видеоблогера и шоумена Ростислава Чебыкина состоится в Пскове сегодня, 10 августа. Об этом ПАИ сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Мероприятие пройдёт на парковке у Финского парка, рядом со знаком «Я люблю Псков». Начало шоу запланировано на 18:00.

В программе – демонстрация технических возможностей мощных автомобильных аудиосистем и яркое световое представление. Ростислав Чебыкин находится в гастрольном туре по городам России.

«Приходите и проведите летний вечер динамично и с пользой для настроения в компании единомышленников», – призвали в комитете. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.