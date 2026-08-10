Зампред Заксобрания Псковской области Игорь Дитрих посетил поисковый лагерь «Невельский фронт»

15:19, 10 августа 2026, ПАИ

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих, глава Дедовичского округа Руслан Ахтямов и депутат муниципального Собрания Павел Лукин посетили полевой лагерь «Невельский фронт», где проходит ежегодная «Вахта Памяти». В мероприятии участвуют около 300 подростков из разных регионов России и стран ближнего зарубежья, сообщил Игорь Дитрих на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: личная страница Игоря Дитриха в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Игоря Дитриха в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Игоря Дитриха в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Игоря Дитриха в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Игоря Дитриха в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Игоря Дитриха в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Игоря Дитриха в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Игоря Дитриха в соцсети «ВКонтакте»















В составе дедовичского молодёжного поискового отряда «Журавли» в экспедиции участвуют 30 юношей и девушек. Они занимаются поисковыми работами, а также проходят обучение. Инструкторы центра «Воин» ежедневно проводят занятия по тактической медицине, строевой подготовке и пулевой стрельбе.

Поисковики подняли останки десяти бойцов Красной армии. Помимо воинских захоронений, в ходе эксгумационных работ были обнаружены останки мирных жителей, в том числе детей. Организаторы отметили, что непосредственное участие в поисковых работах позволяет молодёжи узнать о событиях Великой Отечественной войны на основе реальных исторических фактов.

Руководитель отряда «Журавли» Юлия Тимонен сопровождает подростков на протяжении всей экспедиции. Участники отметили, что планируют продолжить поисковую работу на Невельской земле в будущем.