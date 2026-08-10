Отдых без границ: жители и гости Псковской области используют MAX для заселения в гостиницы

13:13, 10 августа 2026, ПАИ

Жители и гости Псковской области используют возможности национального мессенджера MAX для комфортного заселения. Систему внедрили уже 12 средств размещения в регионе.

В список средств размещения вошли курортный отель «Черёхин», гостиницы «Октябрьская» и «Ольгинская», санатории «Хилово» и «Черёха», база отдыха «Алоль», гостинично-ресторанный комплекс «Амарис», спортивно-туристический комплекс «Раздолье», загородный отель «Плесков», база отдыха «Пушкиногорье», гостиница «Центр загородного отдыха «Лукоморье» и загородный отель «Волынь».

Через мессенджер уже заселились в спортивно-туристический комплекс «Раздолье» и базу отдыха «Пушкиногорье». По словам менеджеров, гости отметили, что это действительно удобный и безопасный способ размещения.

Для заселения через мессенджер MAX достаточно иметь смартфон с камерой. Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно открыть вкладку «Цифровой ID» в приложении MAX, выбрать «Паспорт», затем нажать «Предъявить» и показать QR-код сотруднику отеля. После нужно подтвердить свою личность с помощью кнопки «Подтвердить», ведущей на QR с фотографией. Подробнее читайте здесь.

Напомним также, с 1 сентября заселение через «Цифровой ID» станет обязательным для отелей с номерным фондом более 50 единиц. Для объектов размещения с числом номеров до 50 этот норматив вступает в силу с 1 сентября 2028 года. До окончания переходного периода администрация отеля вправе запрашивать бумажный паспорт для верификации данных.

Развитию подобных инициатив способствует национальный проект «Туризм и гостеприимство». Опция позволяет забыть об очередях на стойке регистрации.