Банковские реквизиты ПсковГУ изменятся с 6 сентября

11:13, 10 августа 2026, ПАИ

Банковские реквизиты ПсковГУ изменятся с 6 сентября, корректировка связана с тем, что с 27 августа Псковское отделение Банка России прекращает расчётно-кассовое обслуживание клиентов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

«Просим внимательно ознакомиться с новыми данными и использовать их при оформлении платежей. Перечисления по старым реквизитам будут недействительными», – призвали в университете и отметили, что это касается всех видов платежей: оплаты образовательных услуг, проживания в общежитии, договоров и других перечислений.

Актуальные реквизиты размещены на сайте ПсковГУ.