Грозы и до +23 градусов прогнозируют в Псковской области 11 августа

14:28, 10 августа 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области завтра, 11 августа. В регионе пройдут кратковременные дожди, днём местами возможна гроза, сообщили ПАИ в региональном управлении МЧС России.

Будет дуть западный ветер, температура по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём столбики термометров покажут от +18 до +23.

В Пскове также прогнозируют кратковременные дожди, днём грозу. Температура ночью составит +14...+16 градусов, днём – +20...+22. Атмосферное давление низкое.