Прием граждан проведёт руководитель региональной инспекции труда в Себеже 14 января
14 января руководитель государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев проведет рабочую встречу с работодателями и личный прием граждан в Себеже, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
С 12:00 до 14:00 пройдет рабочая встреча с работодателями и их представителями по вопросам применения норм трудового законодательства и требований охраны труда, а с 14:00 до 15:00 – личный прием граждан (консультирование по вопросам соблюдения трудового законодательства).
Мероприятие состоится в помещении администрации Себежского района по адресу: Себеж, улица 7-го Ноября, 2.