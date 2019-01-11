Акцию для пенсионеров «Не дай себя обмануть!» провели полицейские в Пскове

22:50, 11 января 2019, ПАИ

В Пскове общественники и полицейские провели очередную акцию «Не дай себя обмануть!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в Пскове сотрудник Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области майор полиции Александр Полатовский встретился с представителями Псковского отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».

В центре внимания была актуальная тема мошенничества. «К сожалению, на территории региона практически еженедельно регистрируются факты, связанные с мошенническими действиями», – отметили в ведомстве.

Гость познакомил собравшихся с методами и схемами, которые нередко используют мошенники, в том числе в социальных сетях. Им зачастую удается обманным путем ввести пожилых людей в заблуждение и завладеть их сбережениями. Александр Полатовский пояснил, как гражданам следует действовать и куда обращаться в подобных ситуациях. Он напомнил, что при общении с незнакомцами, особенно в Интернете, следует соблюдать предельную осторожность.

Так, злоумышленники часто пытаются осуществить свой противоправный замысел, действуя, якобы, от лица родственников своих жертв. Кроме того, доверчивым людям они могут сообщать о каких-то мнимых денежных компенсациях или крупных выигрышах, которые можно получить на определенных условиях. При этом мошенники стремятся выяснить реквизиты банковских карт своих собеседников, с которых впоследствии снимают крупные суммы.

«В ходе общения полицейский ответил на многочисленные вопросы своих слушателей. Ветераны оживленно обсуждали различные жизненные ситуации, в которых оказывались они или их близкие. Собеседники пришли к единодушному выводу, что достижения технического прогресса и новейшие технологии приносят людям много пользы. Однако, при их использовании нужно быть очень внимательными, бдительными и соблюдать определенные правила», – рассказали в пресс-службе.

Акцию организовали члены Общественных советов при УМВД России по Псковской области и УМВД России по городу Пскову. Подобного рода профилактические мероприятия с участием пожилых людей проводятся общественниками и полицейскими на регулярной основе, добавили в ведомстве.