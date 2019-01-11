Акция «Спасатель Дед Мороз» прошла в Детской деревне - SOS

21:34, 11 января 2019, ПАИ

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с представителями Российского союза спасателей в рамках Всероссийской благотворительной акции «Спасатель Дед Мороз» поздравили воспитанников Детской деревни - SOS с Новогодними праздниками и Рождеством, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Для детей была организована пожарная эстафета с облачением в профессиональную экипировку пожарных – пожарную каску и боевку, затем было необходимо соединить пожарный ствол с рукавом и проложить магистральную линию. За правильностью выполнения элементов боевого развертывания следили пожарные ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» во главе с начальником 1-й пожарно-спасательной части Пскова. По вопросам пожарной безопасности с участниками мероприятия провел занятие старший дознаватель отела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам.

В завершение мероприятия ребятам были вручены сладкие подарки.

Напомним, акция «Спасатель Дед Мороз» организована Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при поддержке общественных советов при МЧС России и территориальных органов проводится в период с 20 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.

Целью акции является создание праздничного настроения, вручение подарков детям, проведение викторин, тематических конкурсов, театральных представлений, уроков безопасности с вручением памяток о правилах безопасного поведения, пожарной безопасности, а также формирования положительного имиджа сотрудников МЧС России.