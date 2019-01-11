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Общество

Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон

10 января, в день памяти преподобного Корнилия Крыпецкого, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили наместник Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря, игумен Савва (Комаров), наместник Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря, благочинный монастырей Псковской епархии, иеромонах Серафим (Козулин) и духовенство Крыпецкой обители.

По окончании литургии было совершено славление празднику Рождества Христова.

Затем митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.

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