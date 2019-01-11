Литургию в Савво-Крыпецком монастыре совершил митрополит Тихон
10 января, в день памяти преподобного Корнилия Крыпецкого, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил божественную литургию в Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком мужском монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Ему сослужили наместник Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря, игумен Савва (Комаров), наместник Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря, благочинный монастырей Псковской епархии, иеромонах Серафим (Козулин) и духовенство Крыпецкой обители.
По окончании литургии было совершено славление празднику Рождества Христова.
Затем митрополит Тихон обратился к собравшимся с архипастырским словом.