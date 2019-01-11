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Общество

Паломническая служба Великолукской епархии приглашает посетить Псково-Печерский монастырь

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия паломническая служба Великолукской епархии организует поездку в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь с посещением Успенского собора обители и Богом зданных пещер, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии.

«Обитель, основанная в XV веке священноиноком Марком на месте духовных подвигов первых пустынников, расположена на исконно русской земле в 53 км от Пскова на самой границе с Эстонией. Название свое обитель получила от пещер «Богом зданных». Богоданность подземных пространств превратила их в место последнего упокоения - сейчас там более 10 тысяч захоронений. В пещерах нет ни малейшего запаха тления - ничего такого, что нарушало бы торжественность этого шестивекового храма - усыпальницы. И зимой, и летом температура в пещерах остаётся постоянной и составляет 5 градусов тепла. Здесь же в пещерах похоронен архимандрит Иоанн (Крестьянкин)», – рассказали в Великолукской епархии.

Отъезд группы из Великих Лук 5 февраля в 1:00. Отправление от церковной лавки Свято-Вознесенского кафедрального собора (Великие Луки, улица Карла Либкнехта, 7А). Ориентировочное возвращение в Великие Луки - 5 февраля в 20:00.

Подробная информация и запись по телефону: +7 (906) 221-99-18.

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