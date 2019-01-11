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Общество

Печорским пешеходам школьники и сотрудники ГИБДД напомнили правила безопасности на дорогах

Госавтоинспекция Печорского района совместно с отрядом юных инспекторов движения Печорской средней школы № 3 в рамках профилактической акции «Пешеход, пешеходный переход!» напомнили гражданам о правилах перехода проезжей части и важной роли световозвращателей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основной целью акции стало повышение уровня культуры поведения на дороге, привлечение внимания окружающих к необходимости ношения на одежде световозвращающих элементов.  

В рамках акции ребята вручали пешеходам световозвращатели, а также проводили в интерактивной форме лектории по правилам безопасного перехода проезжей части. Отмечалось, что зимой необходимо быть особенно внимательными всем участникам дорожного движения, а выполнение простых правил поможет снизить риск возникновения ДТП:

- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам;

- при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам требуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами;

- на нерегулируемых пешеходных переходах граждане могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость, а также убедятся, что переход будет для них безопасен;

- не следует перебегать дорогу в неустановленном месте.

«Будьте бдительны и предельно внимательны, проявляйте уважение ко всем участникам дорожного движения! Во избежание ДТП выбирайте скоростной режим с учетом погодных условий, строго соблюдайте дистанцию и не нарушайте правила маневрирования! Не забывайте о пешеходах, которым всегда необходимо уступать дорогу», – добавили в ведомстве.

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