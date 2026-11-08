Врач описал рацион, продлевающий жизнь

22:59, 08 ноября 2026, ПАИ

Чтобы прожить дольше, важно питаться разнообразно. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, пишет «Лента.ру».

По его словам, в меню должны быть овощи, орехи, бобовые, цельные крупы и оливковое масло, а рыбу стоит есть два-три раза в неделю. Отдельно врач предупредил о вреде хронического переедания: оно укорачивает жизнь, поэтому есть нужно до лёгкого насыщения.

Пожилым людям особенно важно получать достаточно белка: он помогает сохранять мышцы и подкожные ткани, а значит, снижает риск падений и болезней. Источники белка – творог, птица, рыба и бобовые.

Кроме того, в день нужно 25–30 граммов клетчатки (овощей, цельных круп, бобовых), не более пяти граммов соли, минимум солений и полный отказ от алкоголя.