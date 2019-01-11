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Общество

Двух пешеходов сбили автомобили в Пскове

Сегодня, 11 января, двух пешеходов в Пскове сбили легковые автомобили, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

В 8:10 совершен наезд на пешехода на улице Генерала Маргелова, второй пешеход был сбит в 13:40 на улице Аллейной в Пскове.

Информации о состоянии пострадавших и причинах ДТП нет. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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