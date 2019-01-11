Противопожарный рейд прошел в двух деревнях Великолукского района

22:05, 11 января 2019, ПАИ

Сегодня, 11 января, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам в целях профилактики пожаров в жилом секторе провели профилактический рейд в деревнях Поречье и Борок Великолукского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда они провели обследование двух мест проживания многодетных семей и двух мест проживания неблагополучных семей, а также обследовали 8 индивидуальных жилых домов. В рамках проводимых мероприятий распространили 24 листовки о соблюдении требований пожарной безопасности, предъявляемых к отопительным приборам, бытовым газовым приборам и электрооборудованию. Гражданам, которые планируют ремонт и перекладку печного отопления, выданы памятки с нормативными требованиями противопожарных разделок и отступок.

Дополнительно до жителей населенных пунктов довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Псковской области и Великолукского района и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.