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Общество

Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

В середине января телеканал «Россия 1» назовет имя артиста, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019» в Израиле, сообщает портал Super.

Претендентами на участие в конкурсе стали Ольга Бузова, Александр Панайотов, Manizha, Егор Крид, Лена Темникова, Филипп Киркоров и Сергей Лазарев.

Напомним, 64-й международный музыкальный конкурс «Евровидение» в 2019 году пройдет в Израиле с 14 по 18 мая. В конце октября был озвучен девиз «Евровидения-2019» — «Позволь себе мечтать».

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